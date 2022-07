Agama, Yang Suci dan Jebakan Merasa Diri Paling Suci

Oleh: Syamsul Arif Galib

Bersama Institute for Interfaith Encounter and Religious Literacy

TRIBUN-TIMUR.COM - Agama dan kesucian adalah dua hal yang saling terkait.

Faktor kesucian yang membedakan agama dengan hal lainnya yang bukan agama.

Dalam Bahasa Mercia Eliade, agama terkait dengan hal-hal yang dianggap sacred (suci) sedang yang bukan agama digolongkan sebagai sesuatu yang profane.

Yang sakral adalah kebalikan dari yang profane.

Di mana yang sakral selalu memanifestasikan dirinya sebagai realitas tatanan yang sama sekali berbeda dari realitas "alami" (The Sacred and The Profane: The Nature of Religion, 1959)

Kecintaan banyak orang pada anime bisa saja membuat orang-orang menghabiskan banyak waktu dengan anime hingga mengoleksi apapun terkait anime.

Namun anime tidak dapat disebut sebagai sebuah agama karena dia tidak dikaitkan dengan kesucian.

Posisi anime tidak pernah disetarakan dengan agama yang bagi penganutnya dianggap lebih suci.