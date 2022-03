DJ Una atau Putri Una Thamrin, disjoki yang sedang jadi perbincangan karena disawer saat manggung di The Real Cafe and Resto, Sidrap, Sulawesi Selatan ( Sulsel ), beberapa malam lalu.

TRIBUN-TIMUR.COM - DJ Una atau bernama atau Putri Una Thamrin "mandi uang" saat manggung di The Real Cafe and Resto, Sidrap, Sulawesi Selatan ( Sulsel ), beberapa malam lalu.

Berdasarkan posting-annya di akunnya di Instagram @putriuna, DJ Una disawer penonton.

Uang hasil saweran pun nilainya fantastis, Rp 84,5 juta.

Ada juga memberikan perhiasan kepada DJ Una, mantan istri Irsan Ramadan.

Posting-an DJ Una atau Putri Una Thamrin terkait dengan saweran terhadap dirinya yang viral di The Real Cafe and Resto, Sidrap, Sulawesi Selatan. (INSTAGRAM.COM/@PUTRIUNA)

Di story akunnya di Instagram, tampak tulisan, "Alhamdulillah dikasih gelang dan cincin dr ayang sidrap #yby."

Ada juga yang mem-posting video di TikTok dengan membubuhinya tulisan "Tabung duit buat uang panai no', 'tabung duit buat nyawer DJ Una yes', plus 'cincin gelang kalung."

Video TikTok itu kemudian di-repost di story akun Instagram DJ Una.

Uang panai adalah sejenis mahar pernikahan di Sulsel.

Banyak kisah pemuda yang gagal menikahi wanita pujaan hatinya karena tak memiliki uang panai.

Namun, saat DJ Una manggung, uang puluhan juta rupiah malah dihambur hanya dalam semalam.

