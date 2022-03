BCA Mobile atau M Banking BCA Error, Ada yang Bercanda Dapat Kompensasi Ratusan Juta hingga Miliaran

TRIBUN-TIMUR.COM - PT Bank Central Asia Tbk atau BCA sedang ramai dibicarakan warganet di Indonesia gara-gara layanan BCA Mobile atau M Banking BCA sedang error.

Masalah ini terjadi sejak, Rabu (2/3/2022) petang hingga jelang tengah malam ini.

"Untuk sementara transaksi tidak dapat dilakukan/Temporary transaction cannot be done," demikian notifikasi yang diterima saat Tribun-Timur.com mencoba mengakses BCA Mobile pada pukul 10.44 Wita.

Ada juga notifikasi tertulis "205 - Sementara transaksi tak dapat diproses, silakan ulangi beberapa saat lagi."

Sudah beberapa jam "Mbanking BCA" dan "BCA Mobile" menjadi trending topic di Twitter Indonesia.

Warganet nasabah BCA menyampaikan keluh kesah tentang gangguan layanan mobile banking BCA sehingga mereka tak bisa melakukan transaksi melalui perangkat mobile atau handphone.

Pemilik akun @justletitFLO menulis kicauan, "Mbanking bca? Please? Mau top up ovo."

Pemilik akun @nyumilkr menulis kicauan, "hugh mbanking bca error."

Pemilik akun @CH1K4JA menulis kicauan, "Sugar daddy please i must gonna drop some money ther dropping all my money on my bank and redraw it from there cuz idk error or what Especially for Mbanking BCA Mobile."

Pemilik akun @divaniaqmar menulis kicauan, "Tolong dong BCA pali pali maintenance Mbanking BCA nyaa. I'm nothing without youuu~"