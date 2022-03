Apa Penyebab BCA Mobile Error dan Kapan Maintenance Selesai? Penjelasan Pihak Manajemen

TRIBUN-TIMUR.COM - BCA Mobile kini sedang menjadi trending topic di media sosial Twitter sejak, Rabu (2/3/2022) petang.

Penyebabnya adalah layanan mobile banking milik PT Bank Central Asia Tbk, yaitu m-BCA sedang error.

Akibatnya, sejumlah transaksi tak bisa dilakukan dari handphone, termasuk transfer.

Berikut ini kicauan warganet di Twitter.

Pemilik akun @farika berkicau, "Anybody else has problem with BCA Mobile? @HaloBCA."

Pemilik akun @youkeepyours berkicau, "Please not right now BCA mobile."

Pemilik akun @aglioelio berkicau, "BCA loyalists like to preach how reliable BCA mobile is and talk bad abt other banking apps. Until this."

Pemilik akun @IcisDaruma berkicau, "@HaloBCA yg error itu semua ya, Bca mobile, internet banking dan ATM juga?, tadi sempet mau ngambil uang tapi tidak bisa apakah imbas dari sistem bca yg error?"

Pemilik akun @davint0 berkicau, "At least BCA Mobile tell us that we can't use the app tho..."

Pemilik akun @OUTROVKR berkicau, "Ini bca mobile belom bener juga."