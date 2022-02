Muh Ashry Sallatu: Menuju Pembelajaran Membahagiakan

TRIBUN, TIMUR.COM, MAKASSAR - “Kids don’t learn from the people they don’t like” – Rita Pierson.

Kata-kata Pierson logis, karena orang cenderung menghindari apa-apa yang dia tidak sukai.

Lantas bagaimana pembelajaran bisa terjadi jika orang menghindar? JC Tukiman Taruna menuliskan opini di kompas.id berjudul “Universitas Sekolah Dasar” dan Kurikulum Merdeka” (14/2/2022).

Terinspirasi oleh apa yang dilkukan oleh John Dewey di Universitas Chicago (1894), Tukiman mempromosikan Joyful Learning Model (JLM) dengan meminjam semangat fun learning dari suasana pembelajaran anak usia dini.

JLM ini diupayakan secara gencar bisa terimplementasi secara penuh di UNIKA Soegijpranata Semarang dengan harapan terwujudnya suasana menyenangkan, gembira, keceriaan sepanjang proses pembelajaran.

Jika harapan itu terwujud, Tukiman yakin bahwa JLM mampu menghilangkan sekat antarsiapa dan apapun, menjunjung tinggi fleksibiltas dan berkeadilan bagi semua.

Sehari setelahnya, AM Sallatu menulis opini di Tribun Timur berjudul “Merajut Realitas di PT” (15/2/2022).

Opini ini menggemakan JLM oleh JC Tukiman, merefleksikan pemikiran Alm. Prof. Mappadjantji Amien dan mencoba mengaitkan antara keduanya.

From Teaching to Facilitating

Kedua artikel yang disinggung diatas bersepakat bahwa pembelajaran yang diidamkan menuntut hadirnya seorang fasilitator.