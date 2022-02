Toyota Luncurkan 2 Varian Baru Mobil Sedan Legendaris New Corolla Altis, Intip Fiturnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Toyota meluncurkan 2 varian terbaru dari mobil Sedan legendaris yaitu New Corolla Altis varian Bensin dan Hybrid Electric Vehicle (HEV).

Mobil yang memimpin di pasar Sedan tersebut kini tampil lebih prestisius dengan adanya improvement pada fitur-fitur keamanan dan kenyamanan yang lebih advance.

President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Susumu Marsudi menjelaskan bahwa New Corolla Altis merupakan komitmen Toyota untuk senantiasa menghadirkan Ever Better Cars yang didasari melalui semangat Let’s Go Beyond.

“Sebagai wujud apresiasi kami kepada pelanggan, khususnya di segmen sedan, Toyota menghadirkan New Corolla Altis yang kini tersedia dalam 2 (dua) pilihan mesin yaitu mesin bensin dan mesin berteknologi Hybrid,” katanya via rilis, Jumat (11/2/2022).

Kehadiran 2 varian terbaru dari New Corolla Altis menjawab kebutuhan mobilitas para pelanggan di segmen Sedan yang lebih prestigious.

Itu karena dilegkapi dengan berbagai fitur yang lebih komplit dan menawarkan kenyamanan berkendara.

Sementara dengan kehadiran New Corolla Altis Hybrid yang juga telah mendapatkan sentuhan improvement, Toyota ingin semakin mempopulerkan kepada masyarakat Indonesia akan kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

New Corolla Altis Advanced Features

Toyota New Corolla Altis yang merupakan market leader di segmen Sedan.

Kini dilengkapi dengan advanced convenient features, yaitu layanan telematika T Intouch di kedua varian New Corolla Altis.

T Intouch bertujuan untuk menjawab kebutuhan pelanggan akan kemudahan dan rasa terhubung dengan mobil.