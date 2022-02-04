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Pelantikan Andi Sudirman Sulaiman

DPRD Sulsel: Kalau Andi Sudirman Belum Dilantik Hingga 29 Hari ke Depan, Tak Ada Pemilihan Wagub!

DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait mekanisme pengisian Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Editor: Sukmawati Ibrahim
zoom-inlihat foto DPRD Sulsel: Kalau Andi Sudirman Belum Dilantik Hingga 29 Hari ke Depan, Tak Ada Pemilihan Wagub!
Tribun Timur/ Ari
Legislator DPRD foto bersama usai konsultasi dengan perwakilan Kemendagri di Rujab Ketua DPRD Sulsel, Kamis (3/2/2022) malam. 

TRIBUN-TIMUR.COM -DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait mekanisme pengisian Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Wagub Sulsel)  ke depannya. 

Pertemuan berlangsung tertutup di Rumah Jabatan Ketua DPRD Sulsel, Jalan Ratulangi Makassar Kamis (3/2/2022) pukul 20.00 hingga 22.45 Wita.

Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari bertindak sebagai tuan rumah, didampingi tiga wakil ketua Syaharuddin Alrif, Ni'matullah Rahim Bone, dan Muzayyin Arif.

Turut hadir sejumlah pimpinan fraksi dan pimpinan AKD.

Mereka adalah Ketua Komisi A Selle KS Dalle, Ketua Komisi B Andi Rachmatika Dewi, Ketua Komisi C Sri Rahmi.

Serta Rismawati Kadir Nyampa, Haslinda, Imam Fauzan, Edward Horas, Mizar Roem, Ansyari Mangkona.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahruddin Alrif mengatakan, konsultasi menghasilan tujuh poin. 

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Salah satunya pengisian kursi Wakil Gubernur Sulsel baru bisa dilakukan setelah Andi Sudirman Sulaiman dilantik jadi gubernur definitif.

“Pak Andi Sudirman mesti dilantik jadi gubernur defenitif dulu. Kalau belum dilantik hingga 5 Maret 2022 atau 29 hari ke depan, maka tidak ada pemilihan wakil gubernur,” kata Syahar di Rujab Ketua DPRD Sulsel Kamis (3/2/2022).

Artinya kursi Wagub Sulsel baru lowong setelah Andi Sudirman jadi gubernur definitif.

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Tags
Andi Sudirman Sulaiman
Wagub
Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi Selatan
Gubernur
Andi Ina Kartika Sari
Syaharuddin Alrif
Andi Rachmatika Dewi
Sumber: Tribun Timur
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