Sosiolog Unhas Ungkap Seteru Vaksin dan Masa Depan Dunia Pascapandemi Covid, AS-China Saling Tuding

Anno Horribilis dan Jalan Terjal Menuju Annus Mirabilis

Oleh: Dr Sawedi Muhammad

Sosiolog Universitas Hasanuddin

“No one is safe, until everyone is safe”.

(Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General of the WHO)

Sudah dua tahun dunia terpuruk akibat pandemi Covid-19. Tahun yang disebut sebagai "anno horribilis".

Tahun yang diselimuti kepedihan, kesengsaraan dan kematian. Edward Carr (The Economist, 2021) menguraikan data yang mencemaskan.

Di bulan Oktober 2021, sudah sekitar 16,5 juta orang di seluruh dunia meregang nyawa dari sekitar 1,5-3,6 milIar yang terinfeksi virus Covid-19.

Meski angka kematian semakin berkurang, pandemi menurut Edward Carr tidak pernah mati.

Ia mereda sejenak untuk muncul kembali dalam formasi endemi seperti halnya demam dan flu biasa.

Manusia tidak punya pilihan. Ia harus bertahan menghadapi serangan virus sepanjang masa.