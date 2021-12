Cara Telkom Wujudkan Lingkungan dan Masyarakat Digital

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyadari perkembangan teknologi dan tantangan di era ini.

Atas dasar itu, Telkom terus mengakselerasi transformasi digital perusahaan dan berkomitmen menjadi lokomotif dalam mendukung terwujudnya kedaulatan digital Indonesia.

Telkom berupaya menciptakan lingkungan digital, membangun masyarakat digital.

Termasuk dalam mengakselerasi ekonomi digital.

Salah satu wujud komitmen Telkom untuk membangun dan mengembangkan masyarakat digital melalui Gerakan Akselerasi Generasi Digital.

Gerakan tersebut merupakan gerakan kolaboratif dalam membangun talenta, inovasi,

perusahaan rintisan, dan soonicorn (soon to be Unicorn) yang menguatkan dan mengakselerasi kemajuan ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

Gerakan ini telah diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada Rabu (15/12) di Jakarta Convention Center.

Akselerasi generasi digital dilakukan dengan tiga cara.

Antara lain sebagai berikut:

-Mempersiapkan telenta digital melalui program micro credential dari Kemendikbud yang berisi program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka,