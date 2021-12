Inilah Lirik Lagu Agust D 'What Do You Think yang Dianggap Kontroversi

TRIBUN-TIMUR.COM - Beberapa waktu lalu, Suga BTS atau Agust D menjadi perbincangan publik.

Lagu yang mereka rilis pada tahun 2020 lalu masuk dalam projek solonya mixtape D-2.

Salah satu lagunya yang berjudul What Do You Think, dianggap memberikan pesan yang tak baik.

Ia menyisipkan suara yang merupakan kutipan khotbah Jim Jones, pemimpin aliran sesat yang mengajak massa untuk bunuh diri.

Terkait hal ini Big Hit Entertainment, Minggu (31/5/2020) telah mengeluarkan pernyataan resmi.

Dilansir dari Soompi.com melalui Tribun Cerebon, begini pernyataan agensi yang menaungi Suga BTS itu.

"Halo, ini adalah Big Hit Entertainment. Ini adalah pernyataan resmi kami tentang masalah mixtape BTS Suga.

Sampel vokal pidato dalam pengantar lagu "What Do You Think?" pada mixtape dipilih tanpa maksud khusus oleh produser yang bekerja di trek, yang tidak mengetahui identitas pembicara dan menggunakan sampel untuk suasana keseluruhan lagu.

Setelah sampel pidato dipilih, perusahaan mengikuti proses internal kami dan melakukan prosedur untuk meninjau kesesuaian konten.

Namun, dalam proses pemilihan dan peninjauan, kami melakukan kesalahan karena tidak mengenali ketidaktepatan konten dan termasuk sampel dalam lagu.