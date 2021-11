All New Xenia Mengaspal di Makassar, Cek Varian, Fitur dan Harganya

Suasana peluncuran All New Xenia di TSM Makassar, Rabu (24/11/2021)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Kabar gembira bagi pecinta otomotif di Makassar.

Yah, Daihatsu kembali meluncurkan All New Xenia di TSM Makassar, Rabu (24/11/2021).

Per hari ini, unit All New Xenia telah mengaspal di Kota Deang ini.

Sebelumnya, All New Xenia diluncurkan di

event GIIAS pada 11 November 2021 lalu.

Menariknya, All New Xenia hadir dalam 7 pilihan warna yaitu Compagno Red, Purplish Silver, Grenenish Gun Metal, Icy White, Black Metallic, Silver Metallic dan Dark Grey Metallic.

Sedangkan varian ada 12 yakni, 1.5 CVT ASA, 1.5 R MT/CVT ADS, 1.5 R MT/CV, 1.3 R MT/CVT ADS, 1.3 R MT/CVT, 1.3 X MT/CVT dan 1.3 M MT.

Harga OTR Makassar mulai Rp 203,1 juta.

Demikian disampaikan Kepala Wilayah Indonesia Bagian Timur PT Astra International Tbk Daihatsu, Tulus Pambudi.

Ia menjelaskan, All New Xenia merupakan generasi ketiga yang menerapkan platform berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture).

Platform terbaru dikembangkan dengan konsep kualitas tinggi.