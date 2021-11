Setiap Daerah Perlu Investasi

Oleh: AM Yamin SE MS

Widyaiswara BPSDM Provinsi Sulsel

PADA suatu kesempatan Menkeu, Sri Mulyani memberikan pernyataan bahwa, “Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama, kalau saya perhatiin mereka itu asetnya yang kerja keras sedangkan manusianya kerja biasa-biasa aja kalau di republik kita orangnya kerja keras sedang asetnya tidur-tidur aja so there is different, the economic system membuat mereka make sure bahwa semua asset have to work extremely hard, ngga ada space nganggur, ngga ada barang nganggur, ngga ada capital nganggur”.

Kalau kita terjemahkan pernyataan tersebut tentu yang dimaksud adalah sarana produksi yang banyak menganggur.

Maka solusinya adalah investasi karena hanya dengan investasi yang dapat menggerakkan sarana produksi untuk menghasilkan produk barang dan jasa.

Jadi dengan investasi berarti ada input baru yang masuk dalam proses produksi sehingga asset produksi tersebut bergerak secara produktif.

Fakta di lapangan memberikan gambaran bahwa yang disampaikanI Ibu Menteri tersebut benar adanya.

Sehingga memerlukan upaya terobosan dari pemimpin daerah untuk melihat investasi sebagai sesuatu yang sangat diperlukan daerah untuk tumbuh dan berkembang.

Hanya investasi yang dapat menumbuhkan total produksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu pada suatu wilayah yang biasa disebut produk domestik regional bruto atau (PDRB) dan PDRB inilah kalau dibagi oleh jumlah penduduk, maka diperoleh pendapatan per kapita.

Makin besar nilai PDRB suatu daerah makin besar potensi ekonominya, demikian juga makin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah makin tinggi pula tingkat kemakmuran penduduk di daerah tersebut.