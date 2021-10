Guru MAN Pinrang Jadi Peserta Terbaik Bimtek Literasi Membaca Tingkat Kabupaten

TRIBUNPINRANG.COM, PINRANG - Guru MAN Pinrang, Subair menjadi peserta terbaik di Bimtek Tindak Lanjut Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) tingkat kabupaten/kota.

Subair menjadi salah satu perwakilan MAN Pinrang.

Ia diapresiasi sebagai peserta terbaik bimtek calon instruktur literasi membaca dan sosial budaya.

Di mana pesertanya terdiri atas guru dan dosen.

Peserta yang ikut dalam bimtek ini dari beberapa provinsi.

Yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Kegiatan ini dipusatkan di Hotel Arya Duta Makassar yang berlangsung sejak 28-31 Oktober 2021.

Kegiatan diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dalam rangka Implementasi Proyek Realizing Education’s Promise: Support to Indonesia’s Ministry Of Religious Affairs for Improved Quality Of Education (Madrasah Education Quality Reform) REP-MEQR Tahun Anggaran 2021.

Bentuk kegiatannya adalah Analisis dan Diseminisasi Hasil Pelaksanaan Sistem Penilaian Hasil Belajar.