Buy 1 Get 1 Hingga Diskon 50% Koleksi Jam Tangan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Saatnya kembali menikmati berbagai penawaran terbaik yang datang dari tenant Internasional Arloji maupun Watch Club Mal Ratu Indah (MaRI), Makassar, Sulawesi Selatan.

Tidak tanggung- tanggung penawaran beragam.

Mulai dari promo Buy 1 Get One hingga discount up to 50 persen.

Seperti halnya tenant Watch Club memberikan promo Buy 1 Get One untuk sejumlah koleksi jam tangan berbagai brand ternama.

Diantaranya, CAT (Caterpillar), Christ Verra, Jeep, Reebok, dan masih banyak lagi brand ternama lainnya.

Khusus promo Buy 1 Get 1 ini kisaran harga ditawarkan mulai dari Rp1 juta hingga Rp 3 juta.

Bagi customer yang menggunakan penawaran Buy 1 Get 1 ini, dapat memilih brand jam tangan berbeda.

Dengan kata lain, customer dapat mix jam tangan untuk dipilih tidak mesti brand dan model yang sama.

Kabar baiknya lagi, penawaran ini berlangsung hingga 30 November mendatang.

Sementara itu, tenant Internasional Arloji diskon hingga 50 persen.