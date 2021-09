Diskon 50% hingga Promo Beli 3 Dapat 5 di The Body Shop TSM Makassar

Pengunjung sedang memilih produk promo di tenant The Body Shop TSM Makassar, Sabtu (4/9/2021). Beragam promo dihadirkan mulai diskon 50 persen hingga beli 3 dapat lima sampai 8 September 2021.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tribuners! Meski banyak melakukan kegiatan di dalam rumah dan mengenakan masker saat beraktivitas di masa pandemi Covid-19, penting bagi kaum hawa untuk tetap menjaga kesehatan kulit dan merawat kecantikan.

Salah satu tenant kecantikan terpopuler, yaitu The Body Shop yang terletak di Ground Floor, Trans Studio Mall (TSM) Makassar saat ini tengah menghadirkan beragam diskon.

Diskon yang dihadirkan sayang untuk dilewatkan.

Mulai dari promo bertajuk Exclusive Deals up to 50 persen off.

Penawaran diskon hingga 50 persen berlaku untuk produk Skincare, Body Care serta Gift Collection.

Matte Clay Powder Compact yang awalnya dijual dengan harga Rp219 ribu kini menjadi Rp109.500.

Produk ini dapat digunakan sebagai alas bedak maupun setting powder.

Ada banyak produk pilihan lainnya yang masuk ke dalam promo ini seperti Eye Palette Paint, Lip & Cheek Stain, Liquid Eyeliner serta Happy Go Lash Mascara.

Ada juga Gift Small British Rose berisi Shower Gel British Rose, Body Yogurt British Rose 200ml, Hand Cream British Rose 30ml Soap British Rose 100g, Bath Lily UF Recycled Gift Pink yang semula dijual Rp509 ribu kini menjadi Rp 254.500.

Paket ini cocok untuk dijadikan kado bagi yang tersayang.