Corona Varian Baru Muncul, WHO Baru Ujicoba Tapi Ilmuwan Jepang Sudah Rekomendasi Obat Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM - Corona varian baru terus bermunculan. Setelah Delta dan Alpha, kini muncul lagi varian baru.

Varian baru tersebut disebut lebih ganas dari varian Delta dan varian Alpha.

Studi yang dilakukan para peneliti di Amerika Serikat telah menemukan keberadaan varian Iota.

Varian virus corona dari New York tersebut dapat meningkatkan risiko kematian akibat Covid-19 pada orang dewasa yang lebih tua.

Para peneliti dalam studi ini berasal dari New York City Department of Health and Mental Hygiene dan Mailman School of Public Health, Columbia University, Amerika Serikat.

Dalam temuan mereka, varian Iota memiliki kemampuan menular yang jauh lebih tinggi dibandingkan varian SARS-CoV-2 yang beredar sebelumnya.

Bahkan, seperti dilansir dari News Medical Live Science, Jumat (13/8/2021), varian virus corona tersebut memiliki kemampuan lolos dari kekebalan.

Di tengah lonjakan kasus dan bermutasinya Virus Corona, peneliti terus berupaya mencari obat ampuh atasi infeksi.

Kini organisasi Kesehatan Dunia atau WHO akan menguji tiga obat baru sebagai terapi pengobatan potensial untuk pasien COVID-19 parah.

Kini Corona tengah memperluas uji coba globalnya ke 52 negara, termasuk Indonesia.