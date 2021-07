Ada Promo All You Can Eat di 3 Wise Monkeys, Nikmati Puluhan Sushi Sepuasnya Mulai Rp 149 Ribuan

TRIBUNTIMURKULINER.COM - Restoran 3 Wise Monkeys menyelenggarakan promo All You Can Eat (AYCE) atau makan sepuasnya yang berlangsung di Makassar sejak April 2020.

Dengan merogoh kocek Rp 149 ribu, kamu sudah dapat menikmati sekitar 50 pilihan menu.

Termasuk sushi, soup, salad, appetizer, fried, mini donburi, noodle, sashimi dan dessert.

Untuk sushi sendiri ada 23 pilihan yang bisa kamu pesan dan tambah.

Mulai varian sushi spicy salmon roll, spicy tuna roll, aburi spicy salmon roll hingga inari sushi.

Manager 3 Wise Monkeys Makassar Apri Tri Wiyantoro mengatakan di menu AYCE, varian sushi aburi spicy salmon roll yang paling diincar.

"Paling favorit itu aburi spicy salmon roll, pokoknya banyak yang pesan dan tambah," katanya saat ditemui Tribuntimurkuliner, Jumat (16/7/2021).

Aburi spicy salmon roll adalah sushi yang berisi salmon cincang, saus spicy dan sayuran yang diaburi atau dibakar.

Selain all you can eat Rp 149 ribu, adapula AYCE lainnya dengan harga Rp 235 ribu.

Dengan harga Rp 235 ribu, pelanggan bisa memilih 80 menu dengan sepuasnya.