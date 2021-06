Oknum TNI Jadi Pembunuh Bayaran di Sumatera Utara Setelah Dibayar Rp10 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM- Polisi akhirnya mengungkapkan pelaku Pembunuhan Wartawan sekaligus pemimpin redaksi media online di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Otak pembunuhan Pemimpin Redaksi atau Pemred media online lassernewstoday, Mara Salem Harahap alias Marsal adalah seorang pengusaha sekaligus mantan calon wali kota berinisal S.

Pihak kepolisian pun sudah menangkap tiga tersangka utama.

Selain itu, salah satu tersangka adalah anggota TNI jadi pembunuh bayaran.

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, pun menyampaikan hal itu didampingi Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Hassanudin.

Adapun ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial YFP (31) dan S (57) yang merupakan warga Kota Pematangsiantar, dan A seorang oknum anggota TNI sebagai eksekutor.

Baca juga: Siapa Sujito? Mantan Calon Walikota yang Tembak Mati Wartawan di Siantar, ini Motifnya

Irjen Panca menjelaskan, pembunuhan terhadap Marsal dilatarbelakangi karena tersangka S sakit hati atas pemberitaan yang dibuat oleh korban Marsal.

Diketahui, media yang dipimpin Marsal memberitakan terkait peredaran narkoba di tempat hiburan malam milik tersangka S.

Menurut Kapolda Sumut, korban Marsal diduga memberitakan tempat usaha milik tersangka S karena permintaan jatah Rp12 juta per bulan atau 2 butir pil ekstasi per hari seharga Rp200.000 per butir tidak dipenuhi.

Setelah muncul pemberitaan soal tempat usahanya disebut sebagai tempat peredaran narkoba, tersangka S kemudian memerintahkan orang suruhannya untuk memberi pelajaran kepada korban.