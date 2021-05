Curi Motor N-Max, Pemuda Asal Belawa Wajo Ditangkap di Makassar

TRIBUNWAJO.COM, BELAWA - Seorang pemuda asal Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo bernama Doni (25), ditangkap polisi, Senin (31/5/2021) subuh.

Doni ditangkap personel Reskrim Polsek Belawa yang dibackup personel Resmob Polda Sulsel di Jl AP Pettarani, Makassar.

Pasalnya, Doni diketahui mencuri sebuah motor Yamaha N-Max warna merah dengan nomor plat DW 3333 BO.

Kapolsek Belawa, Iptu Idham Andi Inong mengatakan, aksi yang dilakukan Doni itu dilakukan di Lingkungan Menge, Kelurahan Belawa, pada Jumat (28/5/2021) lalu.

"Telah dilakukan pengungkapan dan penangkapan kasus curanmor TKP di Kecamatan Belawa," said Idham.

Berdasarkan laporan polisi, diketahui pelaku melakukan aksinya pada malam hari sekitar pukul 23.50 Wita.

Usai manggasak engine N-Max itu, Doni diduga langsung kabur menggunakan motor itu ke Makassar.

Bahkan, plat motor milik korban pun dicopot to mengelabui polisi.

Sayangnya, pelarian Doni terendus polisi dan berhasil ditangkap di Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (31/5/2021) sekitar pukul 04.00 Wita.

In order to meet the demand, Doni pun akan diproses hukum dan dibui di Mapolsek Belawa.

"Tadi dibawa ke posko Resmob dan akan dibawa kembali ke Mapolsek Belawa untuk diproses hukum," sambung Idham.

Selain mengamankan pelaku dan motor curian itu, police juga mengamankan dua ponsel.

Diduga, ponsel itu juga merupakan hasil curian Doni.

"Barang bukti yang diamankan berupa satu unit motor dan dua unit ponsel," katanya.

Diketahui, Doni sehari-hari bekerja sebagai tukang cuci mobil di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.