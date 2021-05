Ghosting Trending Gegara Felicia Tissue dan Kaesang Pangarep, Zara Leola Curhat Lewat Lagu 'Gone'

TRIBUN-TIMUR.COM - Istilah ghosting viral bahkan Trending gegara hubungan Asmara Felicia Tissue dan Kaesang Pangarep putra Presiden Jokowi.

Seakan sedang jaman dan banyak orang mengalaminya, seorang penyanyi Zara Leola merilis lagu berjudul ' Gone'.

Putri sulung Enda Ungu itu ini mengungkapkan bahwa dirinya dibantu oleh Michelle Sudarsono, dalam pembuatan lirik lagunya.

Lagu itu tersebut menceritakan tentang seseorang yang kesulitan move on karena dighosting, alias ditinggalkan tiba-tiba secara sepihak

"Iya tentang move on, ada Kak Michelle yang directed me, dia curahan hati aku, kita workshop 3 atau 4 times."

'Setiap workshop aku selalu curhat sama dia, aku sempat pernah dighosting, pernah nggak bisa move on, eh tiba-tiba jadilah lagu Gone ini, setiap aku cerita, dia yang dengerin kayak, 'oh gitu oh,'" katanya katanya dikutip tribuntimur dari GridID di Konfrensi Pers via Zoom, Jumat (28/5/2021).

Zara Leola juga sempat curhat bahwa dirinya dighosting ketika dalam situasi memberi harapan kepada seseorang.

"Itu aku ngerasa gitu, mostly cewek- ditinggalinnya di tengah-tengah, pas cewek-ceweknya ngasih harapan," ungkap Zara Leola.

Alasan Zara Leola membuat lagu perihal pengalaman dighosting ini karena banyak pula teman-temannya yang mengalami hal tersebut.

"Kebetulan aja lagi semenjak pandemi banyak banget yang kena ghosting, lagi ngetrend ya?"