Dihadapan Polisi, Ayah di Luwu Akui Rudapaksa Anak Tirinya

TRIBUNLUWU.COM, WALENRANG - HT (33) seorang ayah di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengakui telah merudapaksa anak tirinya yang baru berusia 13 tahun.

Pelaku HT mengakui perbuatannya dihadapan penyidik Polsek Walenrang Polres Luwu.

"Pelaku mengakui perbuatannya," kata Kapolsek Walenrang, AKP Samuji, Minggu (23/5/2021).

Samuji mengatakan, pihaknya sedang merampungkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus ini.

Secepatnya, ia akan melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Luwu.

"Mudah-mudahan secepatnya rampung, akan kita limpahkan ke Kejaksaan, mungkin besok atau lusa sudah selesai," kata dia.

Samuji menambahkan, pelaku ditahan sejak Senin (17/5/2021) di Polsek Walenrang.

Pelaku dijerat pasal 82 Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Ancaman hukumannya paling lama 15 tahun penjara," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Luwu.