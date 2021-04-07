Musda Demokrat Sulsel
Ilham Arief Sirajuddin: Saya Ikut Musda Biar Kader Demokrat Ketua DPRD Sulsel, Ullah Bilang Begini
Tak hanya kursi Demokrat di DPRD Sulsel dan DPR RI turun, kursi Partai Demokrat di 24 kabupaten/kota juga menyusut.
TRIBUN TIMUR.COM, TRIBUN - Mantan Wali Kota Makassar dua periode, Ilham Arief Sirajuddin (55) mengungkapkan kesiapannya maju bertarung sebagai calon ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel.
Partai berlambang mercy di Sulsel dijadwalkan paling cepat menggelar musyawarah daerah (Musda) Juni mendatang.
“Potensi Demokrat Sulsel itu adalah jadi Ketua DPRD Sulsel, bukan wakil ketua seperti tiga pemilu ini,” ujar Aco Ilham Arief Sirajuddin menjawab pertanyaan sahabatnya HM Mustafa Irate (54).
Ilham Arief Sirajuddin dan Mustafa Irate ngopi bareng Di Lapak Kopi Abangda, Pasar Kampung Baru, Jl WR Supratman, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujungpandang, Makassar, Rabu (7/4/2021).
Sebelum diganjar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2013 hingga 2016 lalu, Aco adalah Ketua Demokrat Sulsel.
Sebelumnya, selama satu periode, saat menjabat Wali Kota Makassar, Aco juga pernah menjabat Ketua DPD I Golkar Sulsel sebelum digantikan oleh Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Menurut Aco, pada Pemilihan umum (Pemilu) 2004, Demokrat utuh di 11 daerah pemilihan (dapil) di Sulsel.
Sementara hasil Pemilu 2019, dari 85 kursi DPRD Sulsel, Demokrat tinggal mengontrol 10 kursi.
Hanya di Dapil V Sulsel (Bulukumba, Sinjai) Partai Demokrat tak mengontrol kursi.
Dari 10 kursi itulah Demokrat menempatkan lagi Ni'matullah Rahim Bone selaku Ketua DPD Demokrat Sulsel sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel.
Musda Demokrat Sulsel
Ilham Arief Sirajuddin
kader Demokrat
Mustafa Irate
Nimatullah Erbe
Syahrul Yasin Limpo (SYL)
Perolehan Kursi Demokrat Sulsel
Ketua Demokrat Sulsel
kursi Demokrat Sulsel anjlok
Kader Demokrat kian solid
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Selle KS Dalle
Andi Irma Damayanti
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