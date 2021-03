BRI Ingin Jadi Champion of Financial Inclusion di Tahun 2025

BRI menetapkan visi menjadi The Most Valuable Banking Group In Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion di tahun 2025.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Inklusi keuangan masyarakat Indonesia masih punya potensi besar untuk ditingkatkan.

Hingga 2019 lalu, tingkat inklusi keuangan masyarakat di Indonesia baru mencapai 76,19 persen.

Angka ini berarti seperempat masyarakat Indonesia belum mendapatkan akses keuangan formal yang layak.

Pemerintah menargetkan indeks inklusi keuangan masyarakat meningkat hingga 90 persen pada 2023-2024 mendatang.

Target ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Mendukung realisasi target tersebut, BRI menetapkan visi menjadi The Most Valuable Banking Group In Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion di tahun 2025.

Salah satu visi Champion of Financial Inclusion ini dimiliki BRI karena perusahaan memandang pentingnya peningkatan inklusi keuangan.

Hal tersebut dilakukan demi kesejahteraan masyarakat terutama pelaku Usaha Mikro, Mecil dan Menengah (UMKM) dapat meningkat dalam hitungan tahun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, visi menjadi lembaga keuangan terdepan dalam mengimplementasikan inklusi keuangan dicanangkan pada akhir 2020 saat pandemi Covid-19 berlangsung.

“Kami akhirnya menyusun visi baru yakni ingin menjadi The Most Valuable Banking Group in South-East Asia dan yang tadinya Home to The Best Talent kami ganti menjadi Champion of Financial Inclusion," katanya melalui rilisnya, Rabu (17/3/2021).