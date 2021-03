Maxi Yamaha Virtual Touring 2021, Hadiah Utama Rp 10 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 akan berlangsun selama 24 hari.

Program virtual berlangsung mulai 8 Maret sampai dengan 31 Maret 2021.

Promosi Yamaha teritori VII, Delma mengatakan, konsumen All New NMAX 155 Connected serta All New Aerox 155 Connected diwajibkan registrasi, serta pairing antara motor dengan aplikasi Y-Connect sebelum mendaftar sebagai peserta melalui link berikut ini http://bit.ly/RegistrasiMAXIVirtualTouring.

Setelah terdaftar, peserta akan mulai touring secara mandiri (personal) pada periode ditentukan.

"Syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan petunjuk pelaksanaan acara yang dapat dilihat di link registrasi peserta," katanya, Senin (8/3/2021).

Ia membeberkan, program ini mencakup konten foto karosel dengan motor Maxi Yamaha yang dipublikasikan di Instagram dan Facebook pribadi.

Dimana, peserta memposting foto melakukan touring dalam kurun waktu gelaran event ini.

"Minimal ada tujuh destinasi menarik yang wajib dikunjungi peserta untuk mengabadikan momen dalam potret bersama motor Maxi Yamaha, dalam kondisi sepeda motor selalu terkoneksi dengan aplikasi Y-Connect," bebernya.

Ketentuan posting foto, wajib dilakukan di hari pertama event, saat tiba di tempat tujuan touring, dan hari terakhir.

"Syarat itu mewajibkan peserta memposting satu foto bersama motor MAXI Yamaha, satu foto jumlah kilometer di tampilan aplikasi Y-Connect secara real time (capture layar smartphone), buat caption semenarik mungkin dan sertakan hashtag unik #MAXIVirtualtouring2021," jelasnya.