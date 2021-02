Buka Milad ke-67 UMI, Gubernur Sulsel: Luar Biasa Prestasi yang Telah Dicapai

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah membuka acara Milad ke-67 tahun Universitas Muslim Indonesia (UMI), Senin (1/2/2021).

Acara tersebut berlangsung di Gedung Al Jibra Kampus II UMI dan juga via virtual lewat aplikasi Zoom.

Seperti diketahui, UMI akan genap berusia 67 tahun pada 23 Juni 2021 mendatang.

Acara dengan tema Pencapaian Terbaik dengan Adaptasi dan Inovasi ini dirangkaikan dengan beberapa acara.

Rangkaian acara tersebut yakni penerimaan calon mahasiswa baru penerima beasiswa OSC, pengumuman duta mahasiswa kampus islami UMI 2021.

Ada juga launching 3rd International Conference on Halal, Policy, Culture dan Sustainability Issues serta penandatanganan Kerjasama University College of Yayasan Pahang dan University of Cyberjaya.

Rektor UMI Prof Basri Modding, mengatakan bahwa UMI terus mendukung keberhasilan pembangunan nasional, terkhusus provinsi Sulawesi Selatan.

"Sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, kami akan terus mensupport kemajuan Sulawesi Selatan," katanya.

Dikatakannya bahwa pengembangan UMI ke depan akan ditekankan pada aspek peningkatan SDM, infrastruktur dan manajemen.

Dalam kesempatan itu, Prof Basri juga memaparkan prestasi yang telah diraih UMI.