Beli 1 Gratis 1 Hingga Diskon 70 Persen di TSM Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Banyak promo menarik ditawarkan Trans Studio Mall (TSM) Makassar di awal tahun.

Pantauan Tribun Timur, Jumat (22/1/2021), ada promo beli satu gratis satu, diskon 70 persen hingga free gift yang bisa dinikmati pengunjung.

Untuk produk fesyen, ada tenant Minimal yang berlokasi di First Floor.

Tenant ini menghadirkan diskon awal tahun beli satu gratis satu untuk sejumlah produk unggulan (selected items) seperti Asymmetric Dress, Oversize Shirt, Blouse hingga Knotted Top.

Promo ini masih bisa dinikmati hingga 31 Januari 2021.

Demikian pula di tenant Eprise yang dikenal menghadirkan produk fesyen wanita.

Kali ini diskon hingga 70 persen untuk sejumlah produk miliknya. Termasuk koleksi Makayla Blouse serta ada promo Buy 2 Get 1 Free hingga 31 Januari 2021.

Di tenant J.Rep, belanja minimal dua pieces produk fesyen diskon 20 persen.

Selain itu, ada serta free Healthy Pack berisi Cotton Mask, Wristband Sanitizer dan Yoyo Finger yang dikenakan saat hendak menyentuh tombol atau benda hingga 25 Januari 2021.

Untuk mencegah penularan kuman, tenant Nature Republic menawarkan paket spesial Share the Joy to Your Loved Ones.