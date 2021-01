Kunjungi Redaksi Tribun Timur, Kabid Humas Polda Sulsel Ajak Bangun Sinergitas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Komisaris Besar (Kombes) E Zulpan, bersama jajarannya, mengunjungi ruang redaksi Tribun Timur, Senin (18/1/2021).

Kedatangan Kombes Zulpan, langsung disambut oleh Wakil Pemimpin Redaksi Tribun-Timur, Ronald Ngatung.

Dalam kunjungannya ini, Kombes Zulpan menyampaikan keinginannya agar Polda Sulsel dan Tribun Timur sebagai media terbesar di Indonesia Timur, bisa terus bersinergi dengan baik.

"Perdana media yang saya datangi disini, karena saya menganggap Tribun - Timur adalah patron berita masyarakat, yang terpercaya, terakurat, dan terobjektif," ujarnya.

Lanjutnya, menurutnya ia tidak bisa berjalan sendiri dalam mengemban tugasnya.

Apalagi, jabatan jabatan humas baru pertama kali ia emban, sehingga membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya media.

"Saya tidak bisa sendiri, harus bekerjasama dengan banyak pihak, termasuk kepada pihak media, hal ini untuk menangkal berita-berita hoax yang beredar diluar," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya membuat kebijakan untuk menyatukan semua media, baik cetak maupun elektronik.

"Jadi saya membuat kebijakan, untum menyatukan semua media, baik cetak maupun elektronik, agar semua media bisa diakpmodir dengan baik," tutupnya.

Sementara itu, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun-Timur, Ronald Ngatung mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pihak Polda Sulsel, yang menyempatkan waktunya berkunjung.

"Terima kasih atas kunjungannya, tentu kami akan terus bersinergi dengan Polda, karena dari dulu kami juga sudah melakukan itu. Tapi semoga kali ini bisa menghasilkan kerjasama yang lebih baik," harapnya.

Ronald pun menjelaskan, agar pihak kepolisian tidak perlu takut, jika nantinya ada pemberitaan yang buruk.

Sebab, saat ini Tribun-Timur tidak menggunakan istilah "bad news is a good news"

"Tapi sekarang, Good News is the Best News, atau berita baik adalah berita terbaik. Yaitu, berita-berita yang bisa menginspirasi orang banyak," tutupnya. (*)

Laporan tribuntimur.com, M Ikhsan