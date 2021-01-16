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Muswil PKB Sulsel

Azhar Arsyad Ketua, Ini Nama-nama Pengurus DPW PKB Sulsel Periode 2021-2026

Azhar Arsyad Ketua, Ini Nama-nama Pengurus DPW PKB Sulsel Periode 2021-2026

zoom-inlihat foto Azhar Arsyad Ketua, Ini Nama-nama Pengurus DPW PKB Sulsel Periode 2021-2026
TRIBUN-TIMUR.COM/ARI MARYADI
Ketua DPW PKB Sulsel Periode 2021-2026 Azhar Arsyad bersama jajaran pengurusnya diambil sumpah dan janji oleh perwakilan DPP PKB di Hotel Claro Jl AP Pettarani Kota Makassar, Sabtu (16/1/2021) malam. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Azhar Arsyad kembali memimpin Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan Periode 2021-2026.

Pria kelahiran Makassar, 1 September 1967 ini terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Wilayah PKB Sulsel di Hotel Claro Jl AP Pettarani Kota Makassar, Sabtu (16/1/2021) malam.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB kembali mempercayakan Azhar Arsyad menjadi ketua Dewan Tahfidz PKB Sulsel.

Azhar Arsyad bersama jajaran pengurusnya langsung dilantik di penghujung Muswil PKB Sulsel, Sabtu (16/1/2021) malam.

Mereka diambil sumpah dan janji oleh perwakilan DPP PKB Sulsel.

Berikut nama-namanya:

DEWAN SYURA

Ketua: KH. Anwar Sadat Bin Abdul Malik

Wakil Ketua
1. Haruna
2. Rizal Syarifuddin
3. Andi Tenriliweng
4. Muh. Nurdin Nani

Sekretaris: Wahyuddin

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Penulis: Ari Maryadi
Editor: Hasriyani Latif
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