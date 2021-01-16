Muswil PKB Sulsel
Azhar Arsyad Ketua, Ini Nama-nama Pengurus DPW PKB Sulsel Periode 2021-2026
Azhar Arsyad Ketua, Ini Nama-nama Pengurus DPW PKB Sulsel Periode 2021-2026
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Azhar Arsyad kembali memimpin Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan Periode 2021-2026.
Pria kelahiran Makassar, 1 September 1967 ini terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Wilayah PKB Sulsel di Hotel Claro Jl AP Pettarani Kota Makassar, Sabtu (16/1/2021) malam.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB kembali mempercayakan Azhar Arsyad menjadi ketua Dewan Tahfidz PKB Sulsel.
Azhar Arsyad bersama jajaran pengurusnya langsung dilantik di penghujung Muswil PKB Sulsel, Sabtu (16/1/2021) malam.
Mereka diambil sumpah dan janji oleh perwakilan DPP PKB Sulsel.
Berikut nama-namanya:
DEWAN SYURA
Ketua: KH. Anwar Sadat Bin Abdul Malik
Wakil Ketua
1. Haruna
2. Rizal Syarifuddin
3. Andi Tenriliweng
4. Muh. Nurdin Nani
Sekretaris: Wahyuddin
Muswil PKB Sulsel
Azhar Arsyad Aklamasi
Azhar Arsyad Kembali Pimpin PKB Sulsel
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