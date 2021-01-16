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Muswil PKB Sulsel

Aklamasi, Azhar Arsyad Kembali Pimpin PKB Sulsel Periode 2021-2026

Azhar Arsyad kembali memimpin Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan Periode 2021-2026.

zoom-inlihat foto Aklamasi, Azhar Arsyad Kembali Pimpin PKB Sulsel Periode 2021-2026
TRIBUN-TIMUR.COM/ARI MARYADI
Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel Azhar Arsyad (tengah). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Azhar Arsyad kembali memimpin Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan Periode 2021-2026.

Pria kelahiran Makassar, 1 September 1967 ini terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Wilayah PKB Sulsel di Ballroom Pinisi Hotel Claro Jl AP Pettarani Kota Makassar, Sabtu (16/1/2021) malam.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB kembali mempercayakan Azhar Arsyad menjadi ketua Dewan Tahfidz PKB Sulsel.

Mantan ketua PW GP Ansor Sulawesi Selatan itu dinilai berhasil membesarkan PKB selama delapan tahun memimpin.

Azhar Arsyad berhasil menaikkan kursi PKB di DPRD Sulsel. Pada 2009 lalu hanya 1 kursi, naik jadi 3 kursi di 2014. 

Kemudian naik secara signifikan menjadi 8 kursi pada Pemilu 2019. 

PKB Sulsel juga berhasil pecah telur meloloskan kader ke DPR RI untuk pertama kalinya.

Tak hanya satu, PKB Sulsel meloloskan dua kader jadi wakil rakyat Senayan pada Pemilu 2019.

Ditambah kursi DPRD kabupaten kota dari 16 kursi Pemilu 2009 naik jadi 51 kursi pada Pemilu 2019.

Berikut profilnya:

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Azhar Arsyad Kembali Pimpin PKB Sulsel
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Penulis: Ari Maryadi
Editor: Hasriyani Latif
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