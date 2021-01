TRIBUN-TIMUR.COM - Dampak gempa di Majene dan Mamuju Sulbar, Kantor Konsulat Jenderal Australia di Makassar tutup hari ini.

Gempa bumi 6,2 SR mengguncang wilayah Sulawesi Barat atau Sulbar, Jumat (15/1/2021) dini hari, pukul 02:28 Wita.

Guncangan gempa turut dirasakan hingga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Episentrum gempa berada di titik koordinat 2.98 LS, 118.94 BT, di darat 6 Km timur laut Majene, Sulbar, di kedalaman 10 Km.

Tiga kali gempa susulan yang terasa hingga Kota Makassar dengan durasi lebih lama.

Sebelumnya, Kamis (14/1/2021), gempa dengan magnitudo 5,9 mengguncang wilayah Majene sekitar pukul 14.30 Wita.

Akibat gempa di Majene, sejumlah bangunan di Mamuju, kabupaten tetangga Majene sekaligus ibu kota Provinsi Sulbar, ambruk.

Termasuk gedung milik pemerintah, seperti Kantor Gubernur Sulbar.

Di Makassar dilaporkan, Kantor Konsulat Jenderal Australia di Makassar yang berada di Wisma Kalla, Jl Sam Ratulangi, Makassar, ditutup, Jumat hari ini.

"Kantor Konsulat Jenderal Australia di Makassar ditutup hari ini (Jumat, 15 Januari 2021) akibat gempa yang terjadi semalam di Majene, Sulawesi Barat. Silakan hubungi public-affairs-makassar@dfat.gov.au untuk pertanyaan terkait Hubungan Masyarakat dan untuk Layanan Konsuler silahkan hubungi (+62 411) 366 4100 atau Consular Emergency Center +61 2 6261 3305 dan ikuti petunjuknya.

___________________________________________________

The Australian Consulate-General in Makassar office will be closed today (Friday 15 January 2021) due to the earthquake overnight in Majene, West Sulawesi. Please contact public-affairs-makassar@dfat.gov.au for Public Affairs related inquiries and call (+62 411) 366 4100 or Consular Emergency Center +61 2 6261 3305 and follow the instructions."