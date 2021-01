SOSOK Kapten Afwan Pilot Sriwijaya Air SJ-182 yang Jatuh di Kepulauan Seribu

TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok Kapten Afwan Pilot Sriwijaya Air SJ-182 yang jatuh.

Pilot pesawat Sriwijaya Air SJ-182, Kapten Afwan, tercatat pernah menjadi penerbang TNI Angkatan Udara.

Berikut Penjelasan Kadispen TNI AU.

Pesawat Boeing 737-500 milik maskapai Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182 dilaporkan kehilangan ketinggian dalam waktu singkat, empat menit pasca-lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta pada Sabtu (9/1/2021) pukul 14.30 WIB.

Pesawat dengan nomor penerbangan SJ-182 itu seharusnya tiba pada pukul 15.15 WIB di Bandara Internasional Soepadio, Pontianak, Kalimantan Barat.

Namun pesawat yang mengangkut 46 penumpang dewasa, 7 anak-anak, 3 bayi, dan 6 kru penerbangan itu dikabarkan hilang kontak sekitar 11 mil laut arah utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di atas Kepulauan Seribu.

Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 dipiloti Kapten Afwan.

Berdasarkan laporan yang diunggah oleh akun Twitter Flightradar24, insiden tersebut terjadi empat menit setelah Sriwijaya Air SJ-182 take off dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Sriwijaya Air penerbangan #SJ182 kehilangan ketinggian lebih dari 10.000 kaki dalam waktu kurang dari satu menit, sekitar empat menit setelah keberangkatan dari Jakarta (Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta)," tulis admin Flightradar24.

Dari data yang diunduh juga tercatat ketinggian jelajah pesawat Sriwijaya Air SJ-182 turun 5.500 kaki (dari 10.900 ke 5.400) dalam 15 detik.