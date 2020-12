Tak Hanya Nice To Meet You, Berikut Cara Mengatakan Salam Kenal dalam Bahasa Inggris

TRIBUN-TIMUR.COM - Yuk belajar bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyampaikan salam kenal dalam bahasa Inggris.

Seringkali saat kita baru pertama berkenalan dengan seseorang kita menyampaikan salam kenal. Entahkah itu dikenalkan langsung oleh teman atau sahabat kita, atau juga melalui tulisan.

Bagaimana mengatakan salam kenal dalam bahasa Inggris?

Dalam bahasa Inggris, ada pula ungkapan yang maknanya sama dengan “salam kenal”.

Kalimat yang sering kita dengar adalah “ Nice to meet you” atau “Senang bertemu denganmu”.

Dikutip dari BBC Learning English, ada beberapa alternatif dalam berkenalan untuk mengucapkan salam kenal:

I’m pleased to meet you. / Saya senang bertemu dengan Anda.

It’s very nice to see you. / Senang bertemu dengan Anda.

It was a pleasure to have met you. / Senang bertemu dengan Anda.

It’s been great meeting you. / Senang bertemu dengan Anda.