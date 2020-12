Jelang Natal dan Tahun Baru, Harga Bahan Pokok di Pasar Sentral Palakka Bone Stabil

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG BARAT - Jelang Natal dan Tahun Baru, harga komoditi kebutuhan pokok di Pasar Sentral Palakka, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) cenderung stabil.

Pedagang, Aisyah, Selasa (22/12/2020) mengatakan harga bawang putih saat ini dijual Rp 25 ribu per kilogram.

Harga cabai besar dijual Rp 35 per kilogram, Cabai rawit Rp 25 per kilogram. Harga jahe Rp 40 ribu per kilogram serta tomat Rp 5 ribu per kilogram.

Menurutnya, harga tersebut telah bertahan lama. Stabilnya harga komoditi kebutuhan pokok ini karena pengiriman barang sejauh ini lancar.

"Yang buat harga naik biasanya pengiriman terhambat dan pengaruh cuaca, tapi selama ini lancar pengiriman. Jadi harga stabil," katanya.

Dia menyebut, untuk komoditi bawang merah harganya turun Rp 3 ribu sejak tiga hari lalu.

"Harga yang tadinya Rp 30 ribu per kilogram menjadi Rp 27 ribuan per kilogram," sebutnya.

Harga telur ayam eras dijual Rp 50 ribu per rak. Ayam potong Rp 45 ribu per potong. Sedang telur itik harga Rp 65 ribu hingga Rp 75 ribu per rak.

Harga beras dijual Rp 7.500 hingga Rp 8 ribu per kilonya.(*)

Laporan Wartawan TribunBone.com, Kaswadi Anwar