Lagi Tidak Enak Badan? Berikut Cara Menyampaikan dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Contoh Kalimat

TRIBUN-TIMUR.COM – Yuk belajar Bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengungkapkan rasa tidak enak badan dalam bahasa Inggris

Cuaca belakangan ini membuat kita cukup was-was. Hujan hampir setiap hari membuat daya tahan tubuh kita menurun.

Akibatnya, terkadang kita merasa tidak enak badan, flu, ataupun demam sehingga kita butuh untuk istirahat.

Nah, bagaimana cara mengungkapkan rasa tidak enak badan dalam bahasa Inggris.

Berikut beberapa cara mengungkapkannya beserta responnya seperti yang dilansir dari ABC Education Learn English:

I don’t feel well. / Aku merasa tidak enak badan.

I am feeling sick. / Aku merasa mual.

I am going to be sick. / Aku akan muntah.

I am kind of sick. / Aku agak sakit.

I have a cold. / Aku demam, aku flu