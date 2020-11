CEO Annur Maarif Ketua Panitia, NU Sulsel Konsolidasi dan Maulid di Asrama Haji Sudiang Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - CEO Travel An Nur Maarif Bunyamin Yafid diberi amanah sebagai Ketua Panitia Konsolidasi Akbar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulsel dan Maulid Nabi Muhammad SAW di Asrama Haji Sudiang Makassar.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Selatan akan menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bertemakan “Dengan Maulid Nabi SAW Kita Tingkatkan Kecintaan Kepada Rasulullah SAW dan Kepada NKRI”, di Asrama Haji, Sudiang Kota Makassar, Minggu (22/11/2020).

Sementara konsolidasi digelar Sabtu (21/9/2020).

Rencananya Gubernur Sulawesi Selatan, Kapolda Sulsel, Dandim, seluruh pimpinan cabang NU se-Sulawesi Selatan, pengurus wilayah NU Sulsel dan banom PWNU serta para staf Kementerian Agama Sulsel.

Namun karena Covid-19 sehingga acaranya terbatas.

"Kita tetap terapkan protokol kesehatan yang ketat. Ruangannya luas tapi jamaah dibatasi maksimal 500 orang dengan mengatur jarak aman," kata Bunyamin, Kamis (19/11/2020).

Hikmah maulid akan disampaikan dai kondang NU Dr KH Nuril Arifin Husaen MBA atau populer dengan sapaan Gus Nuril.

"Kami mengundang sahabat-sahabat pengurus NU mensukseskan acara ini," kata Bunyamin.

Pekan lalu,Ketua Tanfidziyah, Dr KH Hamzah Harun dan unsur pimpinan Tanfiziyyah dan Syuriah dan tokoh-tokoh PWNU serta panitia pelaksana berharap acara ini sukses dan gaungnya menggema.

Kegiatan ini akan tetap mengikuti protokol kesehatan dan panitia juga tetap menyediakan konsep daring melalui Youtube, FB, Zoom.

Acara ini juga di siarkan di beberapa media, Youtube as’adiyah chanel, live streaming susiafm.com, annur maarif media dan beberapa kerja sama dengan stasiun TV salah satunya adalah TVRI, Celebes TV.

Bunyamin menyebut bahwa maulid akbar ini juga sebagai tempat duduk bersama antara para ulama, tokoh PWNU dan Kanwil Kemenag Sulsel khususnya dan para pemerintah provinsi sulawesi Selatan serta kader NU Sulawesi Selatan.

“Harapan saya semoga maulid ini lancar dan sukses, berkat dukungan seluruh panitia, pengurus wilayah NU, para ulama dan kader nahdiyyin serta pemerintah” harapnya

Lanjut, ia juga mengatakan bahwa syiar islam kepada ummat dan melestarikan NKRI seagai harga mati sudah menjadi tugas NU dan kader-kader NU.

“Resolusi jihad untuk mempertahankan NKRi yang pernah di suarakan oleh para pendiri NU itu menjadi tugas kami seagai warga Nahdiyyin untuk tetap melestarikan dan menanamkan diri seorang nahdiyyin” tutupnya.