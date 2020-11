Tak Hanya Jadi Artis, Inilah Deretan Bisnis Gisella Anastasia

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Nama Gisella Anastasia terus menjadi pebincangan hingga saat ini.



Bagaimana tidak, wanita yang memiliki nama panggilan Gisel ini ditimpa kabar miring.



Sebuah video syur viral di jagad maya.



Video tersebut memperlihatkan seorang wanita yang begitu mirip dengan Gisel.



Alhasil, sampai jadi trending topic di media sosial Twitter pada Sabtu, 7 November 2020 hingga Minggu, 8 November 2020.



Dilansir dari Tribunnewsmaker, mantan istri Gading Marten tersandung isu video panas yang disebut mirip dirinya.



Sosok Gisel sendiri sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia.



Setelah muncul di dunia hiburan berkat kompetisi pencarian bakat Indonesian Idol di tahun 2008, dirinya terus eksis di showbiz Indonesia.



Di ajang Indonesian Idol, Gisel berhasil menjadi runner up.



Kini, Gisel menunjukkan bahwa dirinya multitalenta karena merambah ke berbagai ranah di dunia hiburan.



Gisel bahkan juga merambah ranah komedi.



Dia didapuk menjadi sinden di acara komedi Opera Van Jawa.



Ibu dari Gempi ini juga merambah dunia akting dan kerapkali bermain di sinetron dan FTV.



Selain dikenal sebagai artis papan atas, Gisel juga merupakan seorang pebisnis.



Ia merupakan salah satu artis yang cukup berbakat di dunia bisnis.



Penghasilannya sebagai artis dan penyanyi banyak dialokasikannya untuk merintis usaha.



Berikut ini daftar bisnis yang digeluti Gisella Anastasia seperti dikutip dari Majalah Nova, Minggu (8/11/2020).



1. Mamain Cafe



Kafe unik yang mengusung tema ramah anak ini didirikan Gisel bersama 8 orang temannya sejak 2017 lalu.



Saat itu Gisel merasa kesulitan mencari tempat berkumpul untuk ibu-ibu yang membawa anaknya, sehingga dia mendirikan kafe dengan jargon Eat, Play, Repeat ini.



2. Gulu Gulu



Minuman keju-teh kekinian ini juga awalnya diperkenalkan Gisel pada 2018 lalu.



Bukan sebagai brand ambassador, tapi sebagai salah satu pemilik saham minuman asal Taiwan itu.



3. Gill by Giselle



Kecintaannya terhadap anak-anak dituangkan Gisel dalam lini fashion Gill by Giselle, yang dia bangun sejak 2016 silam.



Dan menjadikan putrinya sebagai model.



4. Madame Gie



Awal 2019, Gisel mulai serius merambah ke bisnis kecantikan dengan menghadirkan kosmetik bergaya vintage dengan harga ekonomis.



Selain beberapa bisnis yang dimilikinya secara langsung, sumber pendapatan lain Gisel yakni endorsement dan menjadi bintang iklan.



Ia juga dikenal cukup aktif sebagai Youtuber di kanal miliknya yang sering tampil dengan mengajak putrinya.



Di tengah kehebohan video panas mirip Gisella Anastasia, tingkah fans K-pop di linimasa Twitter sukses menuai pujian dari sutradara Ernest Prakasa.



Ernest Prakasa mengaku salut saat mengetahui tindakan para fans K-pop tersebut.



Seperti diketahui, nama Gisel sempat trending di Twitter beberapa waktu lalu.



Banyak fans K-pop kemudian memutuskan membuat tagar tanpa menyenggol pemberitaan video panas tersebut.



Mereka juga tampak melakukan spam dengan mengunggah video para idola K-pop.



Hal itu dilakukan agar video panas tersebut tidak menyebar lebih luas hingga menjangkau anak-anak di bawah umur.



Upaya para fans K-pop itu rupanya tak luput dari perhatian Ernest Prakasa.



Melalui cuitannya di Twitter, Ernest Prakasa pun mengapresiasi upaya para fans K-pop tersebut.



"Salut buat Kpopers yang ngespam keyword hari ini. Rispek saya buat kalian," tulis Ernest Praksa pada Sabtu (7/11/2020).



Artikel ini telah tayang di Tribunnewsmaker.com dengan judul Tak Hanya Jadi Idola Pria, Gisel Juga Punya 4 Sumber Uang Melimpah Ini, Miliki Saham di Brand Besar

https://newsmaker.tribunnews. com/amp/2020/11/08/tak-hanya- jadi-idola-pria-gisel-juga- punya-4-sumber-uang-melimpah- ini-miliki-saham-di-brand- besar?page=all