HMJ BSI UIN Alauddin Gelar Konferensi Internasional

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Bahasa dan Sastra Inggris (BSI) Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) UIN Alauddin Makassar menggelar konferensi dan seminar internasional secara virtual, Sabtu (7/11/2020).

Kehatan bertajuk Internasional Conferensi on English, Language and Literatur (ICELL), serta Indonesian-Japan Internasional Interdisiplinary Seminar (IJIIS), berkolaborasi dengan MASIKA ICMI.

Konferensi dan seminar internasional tersebut dibuka langsung Dekan FAH, Hasyim Hadade.

Dalam sambutannya, Ia menyambut hangat para pembicara dari berbagai negara serta partisipan berbagai dari Perguruan Tinggi.

"Welcome to the Campus of Civilization, saya selaku dekan merasa bangga menyambut dengan terbuka kegiatan yang seperti ini. Semoga seminar dan konferensi internasional ini bisa memberi kontribusi positif dalam rangka pengembangan UIN Alauddin ke depan," katanya.

Sementara itu, Ketua Jurusan BSI FAH, Jumharia Djamereng dalam sambutannya mengapresiasi kinerja Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris.

"Acara ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan para partisipan dalam bidang bahasa, sastra dan linguistik, khususnya kemampuan menulis," ujarnya

Sementara Ketua HMJ BSI Merry Anggara Putri mengatakan, konferensi tersebut akan berlangsung dua hari, Sabtu-Minggu (7-8/11/2020).

"Beberapa hari sebelumnya kami dari Himpunan telah mengadakan workshop selama lima hari, sebagai bentuk acara awal sebelum memasuki acara inti," katanya. (*)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam