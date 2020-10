Guru Besar Unhas Penguji Eksternal di University of Trieste Italia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pakar Mikrobiologi Klinik Universitas Hasanuddin, Prof dr Muh Nasrum Massi, diundang sebagai penguji eksternal dalam ujian doktoral di Universita Degli Studi Di Trieste (University of Trieste), Italia.

Ujian doktoral berlangsung secara daring, Jum’at (23/10/2020) pukul 11.00 Waktu Italia, atau pukul 17.00 Wita.

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama Unhas, Prof Nasrum Massi menjelaskan, Unhas dan University of Trieste telah bekerja sama sejak beberapa tahun terakhir, terutama untuk menerima mahasiswa doktoral dari Fakultas Kedokteran Unhas.

“Kita telah mengirimkan dosen dan mahasiswa untuk belajar dan riset bersama di University of Trieste. Mereka dibiayai melalui skema Beasiswa Luar Negeri LPDP," kata Prof Nasrum.

"Sekarang ada tiga mahasiswa, satu di antaranya sudah kembali. Sekarang adalah mahasiswa yang kedua, Ia belum berstatus dosen, namun kita rencana akan merekrutnya menjadi dosen NIDK,” tambah Prof Nasrum.

Dalam ujian tersebut, kandidat doktor yang diuji adalah dr Muhammad Yogi Pratama.

Dia akan mempertahankan disertasinya tentang “Translational Studies on MicroRNA in Hepatocellular Carcinoma: From Predictive and Prognostic Biomarkers to Molecular Effectors”.

Muhammad Yogi Pratama melakukan penelitian terkait hepatocellular carcinoma, yaitu jenis kanker hati, yang umumnya terjadi pada orang-orang yang mengidap penyakit hati (liver) kronis.

Ia dibimbing oleh Claudio Tiribelli, MD, Ph D (supervisor), Devis Pascut, Ph D (Co-supervisor), dan Prof Nasrum Massi (External Edvisor).