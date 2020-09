Aduh Netizen! Sebut Azka Putra Deddy Corbuzier Mirip Aktor Kim Soo Hyun, Liat Pesonanya

TRIBUN-TIMUR.COM,- Putra semata wayang Deddy Corbuzier, Azkanio Nikola Corbuzier, makin beranjak dewasa.

Remaja kelahiran 2006 yang ini kini semakin tampan hingga disebut-sebut mirip dengan aktor Korea Selatan.

Ya, Azka yang kini juga menjadi seorang YouTuber mengikuti jejak sang ayah.

Bahkan Azka juga tampak serius untuk meneruskan profesi sebagai seorang magician.

Azka yang kerap membagikan potretnya di media sosial pun menuai perhatian warganet.

Ia bahkan disebut-sebut mirip dengan Kim Soo Hyun.

Seperti diketahui, Kim Soo Hyun baru-baru ini kembali berakting.

Pasca wajib militer, Kim Soo Hyun menjadi pemeran utama dalam drama 'It's Okay Not to Be Okay'.

Berikut beberapa komentar warganet yang menyebut Azka mirip dengan Kim Soo Hyun.