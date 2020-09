ARMY Jangan Lewatkan Pidato BTS di Sidang Umum ke-74 PBB, Simak Bocoran Judulnya!

TRIBUN-TIMUR.COM- Selain Presiden Joko Widodo, grup boyband asal Korea Selatan, BTS juga diundang membawakan pidato di Sidang Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam Sidang Umum PBB tersebut, pidato BTS akan membahas mengenai tantangan anak muda yang tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Dikutip dari Kompas.com, menurut rencana, BTS akan berpidato secara langsung pada 23 September 2020 pukul 09.00 waktu setempat.

Para personel BTS memberi judul pidatonya “Let's Live Again In A New World".

Berpidato di sidang umum ini menjadi kedua kalinya untuk BTS diundang sebagai pembicara khusus dalam forum besar PBB.

Sebelumnya, pada tahun 2018, BTS berpidato pada peluncuran kampanye Generation Unlimited Unicef.

Saat itu, BTS digandeng untuk kampanye “Love Myself” dengan tujuan mengakhiri kekerasan terhadap kaum muda.

Namun, karena pandemi Covid-19, rapat-rapat Majelis Umum PBB tahun ini akan diadakan secara virtual dan pidato telah direkam sebelumnya.

Pidato Jokowi Pakai Bahasa Indonesia

Presiden Jokowi berpidato di sidang PBB pada Selasa (23/9/2020) malam waktu New York, Amerika Serikat. (Istimewa)

Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya berpidato dalam Sidang Umum PBB.