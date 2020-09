Dikenal Diktator, Saddam Hussein Kecil Suka Berkelahi, 16 Tahun Kepala Geng, Turut Kudeta Pemerintah

New York Times

TRIBUN-TIMUR.COM - Nama Saddam Hussein dikenal sebagai pemimpin diktator di Irak.

Sejarah hidupnya, saat kecil suka berkelahi, lalu usia 16 tahun kepala geng jalanan hingga ikut kudeta pemerintah sah.

Sejak kecil ia dikenal sebagai laki-laki keras dan kuat. Wajar bila kemudian menjadi pemimpin Irak.

Saking kuatnya, dalam karier politiknya ia seakan sulit didepak. Hukuman mati yang pernah dijatuhkan kepadanya pun tak mempan menghentikan hidupnya.

Mungkinkah kekuatan AS yang maha dahsyat mampu menyingkirkannya?

Said K. Aburish, wartawan dan penulis buku Saddam Hussein: The Politics of Revenge berpendapat, Saddam butuh waktu 20 tahun untuk membangun citra tentang dirinya, kepribadiannya.

Ia menjadi tokoh yang begitu misterius. Tidak aneh, karenanya, setelah Perang Teluk I (1991) lawan-lawannya menciptakan suatu kepribadian yang sangat berbeda.

Setiap lawannya memiliki gambaran sendiri-sendiri tentang Saddam. Ibarat cerita, ia sebuah cerita yang belum sampai titik akhir.

Sebuah cerita yang terus ditulis. Akhirnya, orang pun bertanya, Saddam Hussein, siapakah dia?

Mengapa ia begitu kuat dan kukuh bertahan di kursi kekuasaannya yang sudah diduduki sejak 1979?