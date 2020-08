Lirik Lagu Terbaru ITZY - Not Shy yang Lagi Trending di YouTube, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Grup ITZY resmi comeback dengan merilis lagu terbarunya berjudul Not Shy.

Baru dirilis pada Selasa (17/8/2020) kemarin, lagu ITZY langsung masuk jajaran trending YouTube.

Hingga berita ini diterbitkan, pantauan Tribuntimurwiki, video musik Not Shy telah ditonton lebih dari 10 juta kali.

Lagu 'Not Shy' sangat mengilustrasikan perasaan penuh percaya diri yang harus dimiliki oleh seorang wanita.

ITZY adalah sebuah grup musik wanita Korea Selatan yang dibentuk oleh JYP Entertainment, dan anggotanya terdiri dari Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong, dan Yuna.

Grup ini debut pada tanggal 11 Februari 2019, ditandai dengan perilisan album singel mereka, It'z Different.

Berikut lirik dan terjemahan lagu 'Not Shy' - ITZY dilansir dari Sanora.id;

Not shy Not me ITZY

nan da wonhae dada yeah

Not shy Not me

nan ppallippalli wonhaneun geol malhae

mot gajimyeon eottae gwaenhi

mangseorida siganman gani

Yeah da malhallae cuz I like it,

cuz I like it, like it

gidaryeo wae gidaryeoseo mwohae

naega nae mameul wae wae malhamyeon an dwae yeah

geunyang tak geunyang taktaktaktaktak

Not shy to say I want you

Hey there hey there urineun

great pair great pair ne mami

mwonji moreujiman nae saenggagi

maja geureonikka yeah yeah

nae mameun nae geo geureonikka

johahandago jayunikka

ne mameun ne geo majeunikka

malhaebwa da eoseo da cuz I’m not shy

Not shy Not me ITZY

nan da wonhae dada Not shy

Not shy Not me

give me da dada dadadadada

Not shy Not me ITZY

nan da wonhae dada Not shy

Not shy Not me

neoreul wonhae mwo eottae cuz I’m not shy

neon ppallippalli daedaphal piryon eopseo

eochapi nae geonikka woo

nal bogo issgiman hamyeon dwae

Yeah You will like it, cuz you like it

Cuz you like it like it

naega miwo aniramyeon biwo

dareun geon da jiwo naega ne only one yeah

geunyang ssak jiwo ssakssakssakssakssak

Not shy to say I want you

Hey there hey there urineun

great pair great pair ne mami

mwonji moreujiman nae saenggagi

maja geureonikka yeah yeah

nae mameun nae geo geureonikka

johahandago jayunikka

ne mameun ne geo majeunikka

malhaebwa da eoseo da cuz I’m not shy

Not shy Not me ITZY

nan da wonhae dada Not shy

Not shy Not me

give me da dada dadadadada

Not shy Not me ITZY

nan da wonhae dada Not shy

Not shy Not me

neoreul wonhae mwo eottae cuz I’m not shy

huhoehagin silheunikka

ending sanggwaneopseunikka

go go go modu ssodanae

No yet no mwodeunji eottae

ireomyeon jeoreomyeon eottae

eochapi an doel geo ppaego da dwae

let’s just be who we are

do what we do ne mamdaero hae

let the beat drop

Not shy Not me ITZY

nan da wonhae dada Not shy

Not shy Not me

malhaebwa da eoseo da cuz I’m not shy

Not shy Not me ITZY

nan da wonhae dada Not shy

Not shy Not me

give me da dada dadadadada

Not shy Not me ITZY

nan da wonhae dada Not shy

Not shy Not me

neoreul wonhae mwo eottae cuz I’m not shy

Not shy Not me

Berikut Terjemahan Bahasa Indonesia



Tidak malu bukan aku ITZY

aku ingin segalanya, semuanya ya

Tidak malu bukan aku

aku mengatakan apa yang aku inginkan dengan cepat

Bagaimana jika aku tidak bisa memilikinya

aku ragu-ragu, hanya waktu berlalu

Ya aku ingin mengatakan semuanya karena aku menyukainya,

cuz aku menyukainya, menyukainya

Tunggu, tunggu apa lagi, apa yang kamu lakukan

Mengapa aku tidak bisa memberi tahu hati aku ya

Tak hanya tak tak tak

Tidak malu untuk mengatakan aku menginginkanmu

Hei di sana hai kami

Pasangan yang hebat, pasangan yang hebat, hatimu

aku tidak tahu apa, tapi pikiran aku

Benar, jadi ya ya

Karena hatiku adalah milikku

aku suka karena aku bebas

Karena hatimu adalah milikmu

Katakan padaku, ayolah, semuanya karena aku tidak malu

Tidak malu bukan aku ITZY

aku ingin segalanya, segalanya, tidak malu-malu

Tidak malu bukan aku

Beri aku segalanya, segalanya, segalanya

Tidak malu bukan aku ITZY

aku ingin segalanya, segalanya, tidak malu-malu

Tidak malu bukan aku

Aku menginginkanmu, bagaimana kabarmu karena aku tidak malu

Kamu tidak harus menjawab dengan cepat dan cepat

Itu punyaku woo

Yang harus Kamu lakukan adalah melihat aku

Ya Kamu akan menyukainya, karena Kamu menyukainya

Cuz Kamu menyukainya seperti itu

Kosong jika aku tidak membenci

Hapus yang lainnya, aku satu-satunya ya

Hapus saja, kecambah tunas

Tidak malu untuk mengatakan aku menginginkanmu

Hei di sana hai kami

Pasangan yang hebat, pasangan yang hebat, hatimu

aku tidak tahu apa, tapi pikiran aku

Benar, jadi ya ya

Karena hatiku adalah milikku

aku suka karena aku bebas

Karena hatimu adalah milikmu

Katakan padaku, ayolah, semuanya karena aku tidak malu

Tidak malu bukan aku ITZY

aku ingin segalanya, segalanya, tidak malu-malu

Tidak malu bukan aku

Beri aku segalanya, segalanya, segalanya

Tidak malu bukan aku ITZY

aku ingin segalanya, segalanya, tidak malu-malu

Tidak malu bukan aku

Aku menginginkanmu, bagaimana kabarmu karena aku tidak malu

aku tidak ingin menyesalinya

Karena akhirnya tidak masalah

Pergi pergi, tuangkan semuanya

Tidak ya tidak, bagaimana dengan apapun

Bagaimana kalau melakukan ini?

Semuanya bisa dilakukan kecuali hal-hal yang toh tidak bisa dilakukan

Jadilah diri kita sendiri

Lakukan apa yang kami lakukan sesuka Kamu

Biarkan iramanya turun

Tidak malu bukan aku ITZY

aku ingin segalanya, segalanya, tidak malu-malu

Tidak malu bukan aku

Katakan padaku, ayolah, semuanya karena aku tidak malu

Tidak malu bukan aku ITZY

aku ingin segalanya, segalanya, tidak malu-malu

Tidak malu bukan aku

Beri aku segalanya, segalanya, segalanya

Tidak malu bukan aku ITZY

aku ingin segalanya, segalanya, tidak malu-malu

Tidak malu bukan aku

Aku menginginkanmu, bagaimana kabarmu karena aku tidak malu

Tidak malu bukan aku

Simak video musiknya!