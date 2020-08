Belajar dari Nurdin Halid dan Golkar

Oleh:

Yarifai Mappeaty

Yarifai Mappeaty (citizen reporter)

TRIBUN-TIMUR.COM - MUSYAWARAH Daerah (Musda) X Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Sulawesi Selatan di The Sultan Hotel Jakarta telah usai and so nice ending.

Semua merasa menang tanpa ada yang dilukai.

Kalau ada yang merasa terluka, hanyalah mereka yang memang berjiwa kerdil dan tak pernah cukup dewasa untuk menangkap esensi musyawarah yang merupakan jati diri bangsa.

Sebelumnya, tentu saja tak seorang pun pernah membayangkan kalau musda berakhir cantik seperti itu.

Bahkan tak sedikit pengamat meramalkan akan mengalami dead lock.

Bagaimana tidak, menjelang musda, tensi politik internal Golkar Sulsel demikian tinggi.

Pemilik suara Musda seolah hanya berfusi pada dua faksi yang bertentangan secara diametral.

Satu pihak menyebut dirinya faksi pembaharuan dan menyebut Nurdin Halid di lain pihak sebagai faksi status quo.

Hanya saja sedikit aneh, sebab faksi pembaharuan yang dimotori oleh sejumlah kepala daerah, tidak lain adalah status quo di daerahnya masing-masing.