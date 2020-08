Update Terkini Perkembangan Penanganan Banjir Bandang Luwu Utara Berdasarkan Rapat BPBD dan Relawan

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara melakukan pertemuan dengan relawan penanganan banjir bandang.

Rapat dilakukan di Kantor BPBD Luwu Utara, Jl Simpurusiang, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Sabtu (1/8/2020).

Kepala BPBD Luwu Utara Muslim Muchtar memimpin rapat.

Berikut poin-poin update perkembangan penanganan banjir bandang berdasarkan hasil rapat.

1. Masa Tanggap Darurat ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020.

2. Selama masa tanggap darurat, BASARNAS tetap berperan secara pasif.

3. Pembangunan hunian sementara masih dalam tinjauan kembali untuk dialihkan menjadi hunian tetap.

Namun demikian, lahan untuk pembangunan hunian tetap di wilayah Meli masih dalam proses pembebasan lahan.

Sedangkan untuk wilayah Masamba, lokasi hunian sementara direncanakan di wilayah Desa Kamiri dan Dusun Prodoa, Desa Sepakat.

4. Tim yang bertugas menilai kerusakan yang mengumpulkan data by name by address telah diturunkan.