Serunya ILC TV One Tadi Malam, Indra Permalukan Menteri Nadiem, Bohong Soal Program Baru?

TRIBUN-TIMUR.COM - Sungguh seru acara Talkshow ILC TV One tadi malam, Selasa (28/7/2020).

Acara yang dipanduk Karni Ilyas mengangkat tema ' Hibah Buat Konglomera' sehubungan dengan Kemendikbud.

Menteri Jokowi Mendikbud, Nadiem Makarim sampai disindir habis masyarakat. Termasuk pemerhati pendidikan Indra Charismidiaji ' mempermalukan' mas menteri.

Dia mengungkap yang selama ini sistem dan program pendidikan diklaim sebagai inovasi merupakan program yang disadur atau daur ulang.

Cek kisahnya:

Beragam protes berdatangan menyudutkan mantan bos Gojek itu.

Menurut dia soal pemikiran Menteri Nadiem yang disebut out of the box, tidaklah benar.

Dia membenarkan pernyataan Karni Ilyas sebelumnya.

"Seperti yang bang Karni bilang, ini bukan program out of the box pak," kata Indra.

Dia membongkar bahwa klaim program inovasi pendidikan hanya isapan jempol semata.