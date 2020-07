Jelang Idul Adha, Harga Cabai Merah Besar Melonjak Drastis di Kabupaten Wajo

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Dua hari jelang Idul Adha 1441 H, harga cabai besar di Kabupaten Wajo melonjak, Rabu (29/7/2020).

Jika sebelumnya cabai merah besar dibanderol Rp 25.000 per kg, sekarang sudah mencapai Rp 35.000 per kg.

"Yang mengalami lonjakan harga, cuma lombok besar. Kenaikan baru dua hari menjelang Idul Adha, yang lain stabil," kata Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Wajo, Andi Sahar.

Menurut Andi Sahar, kenaikan itu dipicu oleh distrubusi yang terhambat ke pedagang-pedagang.

"Akibat distribusi, kemungkinan diakibatkan oleh banjir yang terjadi," katanya.

Harga bawang merah dan bawang putih malah mengalami penurunan harga.

Bawang putih sebelumnya dibanderol Rp 20.000 per kg kini seharga Rp 17.000, sementara bawang merah sebelumnya dibanderol Rp 28.000 per kg kino seharga Rp 25.000 per kg.

"Bawang merah dan bawang putih mengalami penurunan, sekitar 2 ribu sampai 3 ribu rupiah," katanya.