10 Film Korea Seru & Menantang, Cocok jadi Tontonan Akhir Pekan, Train to Busan hingga Spellbound

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Akhir pekan terbaik di tengah pandemi Covid-19 ini yakni bersantai bersama keluarga di rumah.

Nah, bagi Anda yang bingung ingin beraktivitas apa di rumah, jangan khawatir.

Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan, salah satunya adalah menonton film Korea.

Di bawah ini adalah deretan Film Korea yang seru dan menantang penonton, cocok menjadi teman Anda yang memilih tetap di rumah saja.

Ada The Beauty Inside, On Your Wedding Day, Train to Busan, Be With You Woo hingga Spellbound

Cek selengkapnya berikut ini: