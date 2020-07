Ini Sinopsis XXX State of The Union, Bioskop Trans TV Malam Ini, Aksi Seru Ice Cube

TRIBUN-TIMUR.COM - Film XXX State of The Union akan tayang di Trans TV malam ini.

Lewat program Bioskop Trans TV, film ini dijawalkan tayang pukul 21.30 WIB.

Stay at home atau di rumah aja, menjadi lebih seru ditemani film-film unggulan.

Antara lain di Bioskop Trans TV malam ini.

Bagi penggemar film action, tentu tak asing dengan film XXX State of The Union.

Film ini sudah dirilis pada tahun 2005 silam.

Disutradarai oleh Lee Tamahori.

Dibintangi oleh rapper Amerika populer, Ice Cube.

State Of The Union menceritakan tentang Darius Stone, seorang agen baru National Security Agency operasi, harus menghentikan kubu militer nakal yang berencana untuk menggulingkan pemerintah AS dalam sebuah aksi mengerikan.

Sinopsis Film XXX : State Of The Union