Pj Wali Kota Makassar Diganti Lagi

Penjelasan Resmi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ganti Yusran Pj Wali Kota & Tunjuk Rudy Djamaluddin

Penjelasan disampaikan di Rujab Gubernur Sulsel, Jl Sudirman, Makassar, Kamis (25/6/2020) di sela gladi bersih pelantikan Prof Rudy Djamaluddin

zoom-inlihat foto Penjelasan Resmi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ganti Yusran Pj Wali Kota & Tunjuk Rudy Djamaluddin
TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD FADHLY ALI
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah berkomentar terkait pelantikan Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar yang baru. 
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menjelaskan alasannya mengganti Yusran Jusuf sebagai Penjabat Wali Kota Makassar padhal baru 1 bulan lebih menjabat.

Penjelasan disampaikan di Rujab Gubernur Sulsel, Jl Sudirman, Makassar, Kamis (25/6/2020) di sela gladi bersih pelantikan Prof Rudy Djamaluddin ST MEng sebagai penjabat wali kota.

"Semata-mata karena kita butuh strong leader menangani Covid-19 di Makassar," katanya

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Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Mansur AM
Sumber: Tribun Timur
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