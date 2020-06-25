Pj Wali Kota Makassar Diganti Lagi
Penjelasan Resmi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ganti Yusran Pj Wali Kota & Tunjuk Rudy Djamaluddin
Penjelasan disampaikan di Rujab Gubernur Sulsel, Jl Sudirman, Makassar, Kamis (25/6/2020) di sela gladi bersih pelantikan Prof Rudy Djamaluddin
TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD FADHLY ALI
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah berkomentar terkait pelantikan Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar yang baru.
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Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Mansur AM
Sumber: Tribun Timur