Rocky Gerung Tak Tahan Lagi, Bareng Said Didu Bentuk New KPK Usut Kasus Novel Baswedan, Kumpul 3 Jam

TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok Pengamat politik Rocky Gerung nampaknya Tak Tahan lagi. Santai di rumah selama Corona, kini dirinya muncul di Jakarta.

Bareng Mantan Pejabat BUMN Said Didu membentuk New KPK atau Kawanan Pencari Keadilan untuk mengusut kasus penyiraman penyidik KPK, Novel Baswedan.

Tak ketinggalan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun juga ikut bergabung karena ikut geram dengan pengusutan kasus penyiraman air keras yang membuat cacat seumur hidup.

Hampir tiga jam mereka berembuk laiknya rapat tertutup di rumah Novel Baswedan Jl Deposito, Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (14/6/2020).

Cek kisahnya:

Sejumlah tokoh politik nasional memperlihatkan aksi keprihatinan terhadap pengusutan kasus Novel Baswedan.

Makanya tiga tokoh kenamaan, Rocky Gerung, said Didu, dan Refly harun datang dan berbincang dengan Novel mulai pukul 14.30 WIB.

Masuk ke dalam rumah Novel Baswedan, mereka mengadakan pertemuan tertutup di ruang tamu penyidik KPK yang jadi korban penyiraman air keras tiga tahun lalu itu.

Pertemuan berlangsung hingga pukul 17.15 WIB.

Di sana, Said Didu sebagai salah satu juru bicara mengatakan, pertemuan itu sebagai rasa empati mereka kepada kasus Novel Baswedan.